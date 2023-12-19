Журналист Сазонов: при необходимости Киев введет войска на границу США и Мексики

Воюющий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) журналист Кирилл Сазонов заявил в интервью каналу Politeka, что Украина могла бы ввести войска на границу США и Мексики для разрешения миграционного кризиса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии