Вести Севастополь
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вести Севастополь

8 подписчиков

В Севастополе почтили память детей-жертв войны в Донбассе

В Севастополе почтили память детей-жертв войны в Донбассе

День памяти детей-жертв войны в Донбассе ежегодно проходит 27 июля.27 июля вся Россия вспоминает события 12-летней давности, когда в центре Горловки в результате удара украинских установок «Град» погибли 27 мирных жителей, в том числе несколько детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии