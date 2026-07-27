В Севастополе почтили память детей-жертв войны в Донбассе

День памяти детей-жертв войны в Донбассе ежегодно проходит 27 июля.27 июля вся Россия вспоминает события 12-летней давности, когда в центре Горловки в результате удара украинских установок «Град» погибли 27 мирных жителей, в том числе несколько детей.