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Регионы России

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Правительство предложило легализовать использование зарубежных GPU в критической инфраструктуре

Правительство предложило легализовать использование зарубежных GPU в критической инфраструктуре

Правительственная рабочая группа предложила снять временные ограничения на использование зарубежных графических процессоров (GPU) и специализированных ускорителей в доверенных комплексах, что может затронуть значимые объекты критической инфраструктуры, сообщает Forbes.

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