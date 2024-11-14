В Нижегородской области полицейские задержали двоих подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков

Сотрудниками 5 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области у одного из домов по улице Ижорская областного центра по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержан ранее не судимый неработающий нижегородец 1981 года рождения.