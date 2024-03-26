Люди, которые делают утреннюю зарядку, болеют в сто раз реже остальных. ☝️☝️☝️ Потому что их в сто раз меньше, чем остальных😄.
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Люди, которые делают утреннюю зарядку, болеют в сто раз реже остальных. ☝️☝️☝️ Потому что их в сто раз меньше, чем остальных😄.