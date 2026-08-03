В южном регионе парень, который накопил 20 штрафов за неправильное вождение, все-таки погиб

В южном регионе парень, который накопил 20 штрафов за неправильное вождение, все-таки погибВ Ставропольском крае на трассе «Иргаклы — Абрам-Тюбе» произошла авария, в которой погиб 21-летний местный житель.
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