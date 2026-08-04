Клюква и суровость: почему на стереотипы о русских не стоит обижаться

ФЕДОТ СТРЕЛЕЦКИЙ - специально для ИА Регнум. Некоторые думают, что клюква — карикатурно-стереотипные представления о России и русских, находящие выражение в тех или иных художественных образах — это что-то плохое, оскорбительное.
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