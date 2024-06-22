DR Automobiles поплатилась за то, что называла кроссоверы Chery Tiggo 2 и Chery Tiggo 4 итальянскими

Итальянская марка DR Automobiles, специализирующаяся на продаже перелицованных копий автомобилей китайских компаний Chery, BAIC и JAC, готовится оплатить огромный штраф, наложенный правительством своей же страны.
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