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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

DR Automobiles поплатилась за то, что называла кроссоверы Chery Tiggo 2 и Chery Tiggo 4 итальянскими

Итальянская марка DR Automobiles, специализирующаяся на продаже перелицованных копий автомобилей китайских компаний Chery, BAIC и JAC, готовится оплатить огромный штраф, наложенный правительством своей же страны.

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