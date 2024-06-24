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Тренер Шотландии Кларк об аргентинском судье на игре с Венгрией: «Почему не назначили европейца? Пенальти был стопроцентный, матч мог сложиться по-другому»

Тренер Шотландии Кларк об аргентинском судье на игре с Венгрией: «Почему не назначили европейца? Пенальти был стопроцентный, матч мог сложиться по-другому»

Сборная Шотландии уступила команде Венгрии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы (0:1) и вылетела с турнира.

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