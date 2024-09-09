ОАЭ и Индия подписали соглашение о поставке СПГ

Соглашение о поставках в течение 15 лет сжиженного природного газа (СПГ) в Индию, заключила национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC, 9 сентября сообщает информационное агентство Арабских Эмиратов WAM.
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