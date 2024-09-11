Каспийская флотилия отработала нанесение ракетных ударов на учениях "Океан-2024"

Минобороны РФ Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали нанесение ракетных ударов, уничтожение плавающей мины и артиллерийскую стрельбу в ходе стратегических учений "Океан-2024", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии