Нужно ли вязать собаку для здоровья

Небольшое вступление. Когда вы покупаете новый мобильный с кучей разных функций, то как вы его осваиваете? Читаете инструкцию или просто тыкаете на экранчик интуитивно? Впрочем, в последние годы разработчики не оставляют вам выбора – инструкции в коробке нет, и найти ее в интернете – задача не из легких.