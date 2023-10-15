Топ-5 мировых банков теперь готовы использовать XRP через Volante

По данным WallStreetBulls, финансового блога посвященного криптовалютам и новостям фондового рынка, некоторые из пяти крупнейших мировых банков были привлечены к использованию XRP через Volante, ведущего мирового поставщика облачных платежей и решений для обмена финансовыми сообщениями.