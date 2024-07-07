РИА Новости: изучение Storm Shadow позволит принять контрмеры для защиты

Специалист по работе с вооружением рассказал РИА Новости, что изучение европейской ракеты Storm Shadow/SCALP российскими экспертами позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками.
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