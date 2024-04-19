"Яндекс Аренда" добавляет возможность снять квартиру в трейд-ин в Петербурге и Ленобласти

Служба по аренде жилых помещений от “Яндекс” под названием “Яндекс аренда” расширила свои услуги, предоставив возможность использовать опцию трейд-ин для аренды квартир в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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