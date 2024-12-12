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Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области с Днём Конституции Российской Федерации

Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области с Днём Конституции Российской Федерации

Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области с Днём Конституции Российской Федерации. "В этот день 31 год назад всенародным голосованием был принят Основной закон, который заложил качественно новые основы российской государственности.

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