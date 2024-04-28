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Мозер об отсутствии взрослых фигуристов на «Битве школ»: «Такое количество шоу, иногда кажется: люди забывают, что у нас спорт на первом месте»

«Битва школ» – командный юношеский турнир по фигурному катанию среди спортсменов от 6 до 12 лет. «Уже такое количество шоу, мероприятий проводится, иногда мне начинает казаться: люди забывают, что у нас спорт на первом месте стоит.

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