Мозер об отсутствии взрослых фигуристов на «Битве школ»: «Такое количество шоу, иногда кажется: люди забывают, что у нас спорт на первом месте»

«Битва школ» – командный юношеский турнир по фигурному катанию среди спортсменов от 6 до 12 лет. «Уже такое количество шоу, мероприятий проводится, иногда мне начинает казаться: люди забывают, что у нас спорт на первом месте стоит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии