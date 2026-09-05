"Абрамс" с защитой типа "Еж"

Сначала противник смеялся с российских мега-мангалов и систем защиты типа "Еж", а потом начал сам зашивать оставшиеся "Абрамсы" в аналогичные защитные системы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В леса Украины пр...
- Минобороны: штурм...
- В леса Украины пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым