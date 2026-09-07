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Царьград

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Трамп заявил, что Луна принадлежит США и предложил её переименовать

Трамп заявил, что Луна принадлежит США и предложил её переименовать

Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит США, разместив это утверждение в TruthSocial. Также он предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь и подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка, проливая свет на свои амбициозные планы.

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