Трамп заявил, что Луна принадлежит США и предложил её переименовать

Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит США, разместив это утверждение в TruthSocial. Также он предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь и подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка, проливая свет на свои амбициозные планы.