Скалони «очень устал» и может уйти из сборной Аргентины в конце года. Федерация уговаривает тренера остаться (Вероника Брунати)

Лионель Скалони может уйти из сборной Аргентины. Как сообщает журналистка Вероника Брунати, главный тренер национальной команды заявил главе Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапии, что очень устал.
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