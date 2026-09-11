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Царьград

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Схема Чубайса повторилась в точности: Министры и замы бегут из России. Кто протоптал им дорожку?

Схема Чубайса повторилась в точности: Министры и замы бегут из России. Кто протоптал им дорожку?

Тихо, без лишнего шума, частный Bombardier перевозил "Коленьку" в ОАЭ. Схема Чубайса повторилась в точности: министры и замы бегут из России.

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