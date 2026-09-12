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Геополитический троллинг: зачем Трамп призывает к объединению Ирландии

Геополитический троллинг: зачем Трамп призывает к объединению Ирландии

Трамп продолжает свое вялотекущее противостояние с Лондоном. Американский президент устроил очередной сеанс политического троллинга и во время визита в Ирландии призвал к объединению острова.

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