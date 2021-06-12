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В Венгрии могут запретить доступ детей к ЛГБТ-контенту

В Венгрии могут запретить доступ детей к ЛГБТ-контенту

Правящая партия Венгрии «Фидес», лидером которой является премьер-министр Виктор Орбан, представила законопроект, запрещающий контент, который, по мнению авторов документа, пропагандирует гомосексуальность и смену пола среди несовершеннолетних.

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