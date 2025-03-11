После обрушения на челябинской стройке возбудили уголовное дело

Следователи выясняют обстоятельства обрушения на стройке в центре Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.
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