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После обрушения на челябинской стройке возбудили уголовное дело

После обрушения на челябинской стройке возбудили уголовное дело

Следователи выясняют обстоятельства обрушения на стройке в центре Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.

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