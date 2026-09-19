Mash: одна из жертв Битцевского маньяка подала в суд на автора книги о нем

Выжившая жертва Битцевского маньяка Александра Пичушкина подала в суд на автора книги о преступнике — он боится, что по описанию его смогут вычислить подражатели.
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