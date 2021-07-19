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Приморских пропагандистов ЗОЖ похвалил президент Лиги здоровья нации

Приморских пропагандистов ЗОЖ похвалил президент Лиги здоровья нации

Мероприятие прошло в Москве, в выставочном комплексе «Гостиный двор» в середине июля. Помимо этого, были отмечены ряд территорий региона — Дальнегорск, Большой Камень и Чугуевский округ — ставшие участниками конкурса «Здоровый муниципалитет».

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