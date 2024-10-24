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Владимирские новости

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В Петушинском районе бизнесвумен задолжала сотруднику зарплату за два месяца

В Петушинском районе бизнесвумен задолжала сотруднику зарплату за два месяца

Женщина более двух месяцев не платила деньги своему работнику. На должницу было заведено уголовное делоСуд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Петушинского района, обвиняемой в невыплате заработной платы, информирует прокуратура Владимирской области.

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