Не стало актера, говорившего голосом Мишутки в «Спокойной ночи, малыши»

Уфа. Башкирия. Стало известно о смерти народного артиста Башкирии Игоря Капатова. Широкому зрителю он известен по голосу Мишутки – героя телепередачи «Спокойной ночи, малыши!», сообщается в группе Башкирского государственного театра кукол в соцсети «ВКонтакте».
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