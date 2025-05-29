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Газета.ру

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Редактор Данилина: некоторые сказки старшего поколения травмируют детей

Редактор Данилина: некоторые сказки старшего поколения травмируют детей

Многие сказки могут напугать и запутать современных детей. Дело в изменившемся культурном и социальном контексте, восприятии мира и подхода к воспитанию, когда все больше внимания уделяется чувствам детей, рассказала "Газете.

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