Эгоистичное поведение отдыхающих негативно сказывается на психологическом состоянии крымчан в курортный сезон

Эгоистичное поведение отдыхающих негативно сказывается на психологическом состоянии крымчан в курортный сезонПоявление на пляжах в неприличном виде нарушает нормы морали и оказывает негативное влияние на жителей и туристов, особенно в Крыму.
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