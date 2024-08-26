Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Самозарядный конвейер идиотов

Самозарядный конвейер идиотов

Недели полторы назад в одном чате наткнулся на группку приунывших россиян, которые горюют по причине того, что пострадали мирные жители Курской области и оттого, что украинцы в Сети пэрэможно улюлюкают.

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