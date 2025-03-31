Бегство Зеленского и покушение на Трампа: одесский пророк Гиперборей сделал новое предсказание

В свежем выпуске популярного телешоу «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ вновь поднимается тема пророчеств одесского предсказателя Андрея Гиперборея.
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