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Царьград

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Пьяные водители задержаны: трое нарушителей во Владимирской области

Пьяные водители задержаны: трое нарушителей во Владимирской области

Владимирские сотрудники полиции задержали нескольких нарушителей правил дорожного движения. В поселке Мстера инспекторы дорожно-патрульной службы остановили мужчину, управлявшего скутером.

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