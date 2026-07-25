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Царьград

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Лионель Месси не сыграет в Матче звезд MLS 29 июля в Шарлотте

Лионель Месси не сыграет в Матче звезд MLS 29 июля в Шарлотте

Лионель Месси и Родриго де Пауль не примут участие в Матче звезд MLS 29 июля в Шарлотте. Игроки "Интер Майами" получили дополнительное время для отдыха после чемпионата мира.

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