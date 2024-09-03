Леонид Утёсов о зависти и жадности. Истории времён СССР

Алексей Тан

И не надо забывать, те же и евреи... писали доносы (кляузы на Высоцкого... а Кремлёвские проститутки, Кобзоны и ему подобные "поэты"... вообще его отвергали, как певца или поэта, и они в "Правде"... писали отрицательные отзывы о нём.... САМИ евреи!, ... а они же и обвиняли в этом Советских, Русских.