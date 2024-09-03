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Леонид Утёсов о зависти и жадности. Истории времён СССР

Леонид Утёсов о зависти и жадности. Истории времён СССР

 «Советский артист – это особый артист. Он, бесспорно, рад, когда ему дают звание, но по-настоящему счастлив, когда звание не дают другому».

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Комментарии
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Федор Родников
Лазарь Иосифович Вайсбейн был нисколько не лучше Маркуши Фрадкина😉
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22 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Утесов чуть не погубил Сергея Захарова, использовал и наживался на нем, тот еще жид.
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20 час.
Алексей Тан
И не надо забывать, те же и евреи... писали доносы (кляузы на Высоцкого... а Кремлёвские проститутки, Кобзоны и ему подобные &quot;поэты&quot;... вообще его отвергали, как певца или поэта, и они в &quot;Правде&quot;... писали отрицательные отзывы о нём.... САМИ евреи!, ... а они же и обвиняли в этом Советских, Русских.
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20 час.

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