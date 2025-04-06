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В 2026 году в России изменятся цены на стройматериалы: Эксперты дают неожиданный прогноз

В 2026 году в России изменятся цены на стройматериалы: Эксперты дают неожиданный прогноз

Уже сейчас понятно, что через год возможное увеличение цен может дойти до 40%.Ведущий инженер-технолог одного из заводов-производителей предсказывает значительный рост цен на строительные материалы в России в 2026 году, который может составить от 30% до 40% по сравнению с текущими показателями.

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