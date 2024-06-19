В Европе могут появиться новые места обучения пилотов ВСУ на F-16

TASS/Zuma/Gianluca Vannicelli Количество мест, где пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучаются управлению истребителями F-16, может быть расширено за счет появления новых площадок в странах Европы, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
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