Французские старшеклассники продолжают протесты из-за санитарных условий туалетов в школах. Они указывают на нехватку туалетной бумаги и мыла, что сказывается на учебном процессе.
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