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Режиссера фильмов "ДМБ" и "Даун Хаус" Романа Качанова признали иноагентом

Режиссера фильмов "ДМБ" и "Даун Хаус" Романа Качанова признали иноагентом

Минюст внес в список иноагентов режиссера Романа Качанова, снявшего "ДМБ" и "Даун Хаус". В ведомстве считают, что он выступал против СВО, отождествлял Россию с террористической организацией и распространял фейки об армии.

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