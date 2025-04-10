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Царьград

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Покупать или продавать? Курс доллара войдет в новую фазу в апреле. Сколько будет стоить рубль

Покупать или продавать? Курс доллара войдет в новую фазу в апреле. Сколько будет стоить рубль

Торговые войны США сделали ситуацию на фондовых рынках непредсказуемой. Нефть и валюта торгуется с большими скачками.

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