В Роспотребнадзоре объяснили, почему некоторые люди не болеют COVID

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова объяснила, почему некоторые люди не болеют COVID-19.
Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова объяснила, почему некоторые люди не болеют COVID-19.
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