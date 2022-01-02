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В Роспотребнадзоре объяснили, почему некоторые люди не болеют COVID

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова объяснила, почему некоторые люди не болеют COVID-19.

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