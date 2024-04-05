Раненый губернатор Чибис первым делом спросил у медиков, когда можно вернуться к работе

Сейчас у него постоперационное состояние и врачи следят за его состоянием в динамике, уточнила пресс-секретарь ЧибисаРаненый губернатор Мурманской области Андрей Чибис первым делом спросил у медиков, когда он вернется к работе.
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