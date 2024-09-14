Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 790 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катерина
    Ещё  не  расставила... но  процесс  идёт...  кровавый,  к  сожалению...Я жертва! Я така ...
  • Катерина
    А  могли  мы  ТОГДА  за  кого-то  заступиться? Сами разодраны  были...«Они вставили мне...
  • Galina Bobryasheva
    Не к любви, конечно. Принуждают к подчинению.«Они вставили мне...

Эпохальное событие в России

Эпохальное событие в России

                                          Тимофеев Николай                                                                                                                                                                     В Петербурге произошло событие которое имеет для государства Российского можно сказать так эпохальное значение, там был отмечен юбилей 300-летие перенесения мощей — в этот день в 1724 году в Петербург были доставлены мощи святого благоверного князя Александра Невского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх