Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Скиннер – 163-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Остался один до Мессье с 3-м по величине списком в истории

Стюарт Скиннер – 163-й вратарь, которому Александр Овечкин забил в НХЛ.  Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:4).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх