О непростом пути России от Вячеслава Володина, или Не всё так просто!

Темы дняПолитикаО непростом пути России от Вячеслава Володина, или Не всё так просто! Бедность не порок Советский Союз канул в Лету 30 лет назад, но его достижения всё ещё не дают покоя новой российской власти.Вернуться к статье3512НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьММарияГлупо ругать Советский Союз. Это была вершина цивилизации на земле. Взлёт культуры, науки, образования, экономики. Сейчас это стало очевидным.ИИринаЕсли советские коммунисты и их сторонники всегда гордились результатами своей работы ,то враги коммунистов 30 лет после захвата ими РСФСР ,гордятся тем ,что они ПОИМЕЛИ за счет чужого труда ,за счет России и российского народа ,и вывезли из России .GgrainvnНу что можно сказать о выступлении всяких володиных? Заносчиво врать и при этом даже не краснеть - отличительная черта путинских чинуш.Евгений Лобковговносовок подох - туда и дорогаИИринаУж тем ,что тупое антисоветское быдло трусливо отбрыкивается от ответственности за захват вами СССР ,вы все доказали ,что захватили СССР с преступными целями -во вред стране и народу .WWaleryОчевидно ты из тех, кто во "дворцах" кроме туалетных ершиков ничего не видели. И опять ты тут и уже с совками. Кто тебе платит, человечек ты без стыда, совести и гордости.ЯЯнаВолодин объективно обрисовал прошлое нашей страны и союза в целом. Слушайте, переваривайте информацию и прекращайте ностальгировать и тянуть в прошлое. Со временем мозг человеческий имеет свойства идеализировать прошлое, поскольку в настоящее ещё не вписались. Союз развалился от нищеты в странах. Достижения были в тех областях, где необходимо было задействовать весь потенциал стран, входивших в союз. Для неспособных что-либо понимать, сказанное Володиным не будет аргументом. Что ж делать, у каждого существует свой потолок...ИИринаВраги коммунистов даже не понимают смысла своих злобных и трусливых антисоветских методичек ,не способны их доказать и обосновать ,несут откровенный бред о том ,чего не было еще в мировой истории ,и не может быть . Страны сами собой не разваливаются ,их разваливают ЛЮДИ. И это ВЫ ,вопреки вроде советского народа на референдуме ,поделили СССР между собой на ваши злобные антисоветско-русофобские Государства ,в которых вы ограбили народы ,и в которых у вас все 30 лет после захвата вами СССР -ваша злобная ,клеветническая ,трусливая антисоветчина с лицемерным "человеколюбием "-это единственное оправдание захвата вами СССР . И с возрастов ваша ненависть к лучшему для вашей страны и народа -Государству СССР -не становится меньше .ЯЯнаВам, примитивному созданию, вообще не стоит обсуждать подобные темы.ИИринаХа ,естественно ,у одноклеточных врагов коммунистов интеллекта хватает только на злобствование ПРОТИВ ,хамство ,оскорбления ,и трусливый скулеж ,что вы "ни при чем " к тому ,что вы сотворили и при Советской власти ,и в вашу антисоветскую Перестройку ,и за 30 лет после захвата и расчленения вами СССР .ЯЯнаЯ прекрасно понимаю с кем имею дело. Таким, как вы, фонтан словесного поноса сложно перекрыть.ИИринаЕсли не способны опровергнуть мои слова -не лезьте с Вашими хамскими ответами . У антисоветского быдла не хватает интеллекта на элементарные дискуссии ,но они везде лезут ,везде навязываются .ЯЯнаЕсли бы у вас присутствовал интеллект хотя бы в зачаточном состоянии, вы очевидное бы не отрицали.МЛМихаил ЛитвакЯна не тратьте нервы на тётиру она-же сбежала из дурдома ну что поделаешь УБОГАЯ да ещё больная куммунизмом Наверно из бывших партийных бонзЯЯнаНеобязательно. Просто она обычный советский человек,с типичной совковой психологией,к тому же с догматическим мышлением.Александр Яковлевпро галоши забылаWWaleryА по мне так Яна более примитивная - более шести слов не связанных родить не может.Владимир БарышевВолодин, это один из самых лживы и отвратительных"единороссов",соврет так как ему выгодно не задумываясь.Альбина КолесниковаНо он ведь правду говорит так и было в СССР .петр камА что.Володин какой-то особенный?Такой же выкормыш нынешних "правителей",и говорить будет как они все,что было плохо,зато нынче хорошо.ВМВладимиръ МедведевъМолодец Вячеслав Володин!! Честный Человек!!АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВРоссия идёт правильным путём, а не как СССР шёл к тупику... БРЕДОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ...Сергей НиколаевичНу да, правильным путём идет Россия к вымиранию населения, через лет 30 её и завоёвывать не нужно будет, земли пустые от населения будут, а как говорится - "свято место пусто не бывает".WWalery"свято место пусто не бывает" - останутся Яна, Михаил Литвак и еще прибьются, будут бродить и гордиться - какие интеллектуальные дурак и дура... и еще кто-то.Николай ЗайчиковПочему мы теперь экспортируем зерно , да потому , что мы перебили почти всех своих коров . а говядину покупаем за рубежом .КОНСТАНТИН ЗЕЛЕПУХИНЗайчик-ты козел!!! Сколько тебе лет? Ты жил в Союзе?Николай ЗайчиковНу что ты козел , хам и дегенерат я сразу понял и за хамство я тебя козла драного в ч с отправляю. А козел драный мне уже 68 лет и ты козел дранный может мне еще про жизнь в СССР хочешь рассказать . Пока урод .Николай ЗайчиковКстати козел дранный , на меня уже рубашку шили , а на тебя козла вонючего еще и пупыску не дрочили .КОНСТАНТИН ЗЕЛЕПУХИНЗначит,зайчик,ты козел!!! Только п-ть умеешь., Давай встретимся-урою по полной….Николай ЗайчиковНу точно козел , если мы с тобой встретимся то ты урод на нары лет на 10 пойдешь .КОНСТАНТИН ЗЕЛЕПУХИНОчень хочется зайчонка порадовать … тебе сколько годков,гаденышь??? Чувствуется- 15-17 на большее не тянешь,сученокНиколай ЗайчиковПовторяю еще раз для козлов рваных , мне 68 лет и веришь ты козел и дебил мне до фонаря . Ты что урод думал , что я с тобой драться стану и за тебя урода как за порядочного сидеть буду , ошибаешься я уж лучше сдам тебя сучонка пустоголово ментам . Знаешь дебил , чувствовать можно только хрен в заднице .Адольф ПешковКакую дурость несёт Володин!! Заезжие избитые и откровенно вейковые провокационные фразы. Подключайте мозги!!! Чтотакое можно достать по блату? Сколько мест в городе, где можно доставать? Десятк маленьких магазинчиков. Сколько можно насчитать блатных? Ну 3 чел Горком, 2 чел исполком, судья, нач милиции, ну десяток знакомых И что? А город потреблял десятки тысяч тонн продуктов. И мяса хватало всем. Просто не было таких дурных нагромождений в супер жопер развлекательных центрах, где сегодня портится продукция. А было всегда свежее. Сегодня не купил, завтра купишь. Не зря же бытовали два выражения: В магазине - пусто, а холодильники у всех забиты. Сегодня у советского человека две проблемы: как найти пожрать и как похудеть. Не верьте этим прихвостням типа Володина. И ещё. Что такое спецраспределители? Кто видел кого нибудь в фуфайке ? на фотографиях все советские люди даже в очередях в норковых шубах и меховых шапках. Они все из спецраспределителей? Была очень здоровая нация с хорошей продолжительностей жизни - КАЧЕСТВЕННОЙ!!. А не в виде сегодняшнго дистрофика. А это убедительно утверждает качество и достаточное количество питания.Николай ЗайчиковА как вы думаете может ли глупый чего -нибудь умного кроме глупости сказатьArmer ГадоFВрет как дышит.Комментировать
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