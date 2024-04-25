Заммэра Москвы рассказала об интересе к ИТ-конкурсу

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Свыше 2,7 тыс. специалистов в сфере информационных технологий уже направили заявки на участие в ежегодном конкурсе на соискание премии мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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