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ЧЕ-2023. Девушки (U16). Греция – Испания, Турция сыграет с Францией и другие матчи

Сегодня в турецком Измире продолжился чемпионат Европы среди девушек до 16 лет. Во второй игровой день Греция встретится с Испанией, Турция сыграет с Францией.

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