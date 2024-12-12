Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа...

Итак, главной интригой сегодняшнего дня стало новое заявление Минобороны России. В министерстве заявили, что украинские боевики в ночь на среду нанесли удар шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге.
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