Брата 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" арестовывали за хулиганство

Брат 12-го фигуранта уголовного дела, возбужденного в связи с терактом в московском концертном зале "Крокус Сити Холл", Джумохона Курбонова в прошлом подвергался административному аресту за мелкое хулиганство.
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