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В Горловке водители автобусов и скорой получат детекторы обнаружения дронов

В Горловке водители автобусов и скорой получат детекторы обнаружения дронов

В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) водителям общественного транспорта, машин скорой помощи, а также сотрудникам коммунальных служб будут выданы детекторы, которые могут обнаруживать украинские дроны.

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