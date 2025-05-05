В Горловке водители автобусов и скорой получат детекторы обнаружения дронов

В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) водителям общественного транспорта, машин скорой помощи, а также сотрудникам коммунальных служб будут выданы детекторы, которые могут обнаруживать украинские дроны.
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